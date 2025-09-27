◆大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）大相撲秋場所は、１敗の大の里（二所ノ関）と２敗の豊昇龍（立浪）の両横綱による、千秋楽での優勝争いに持ち込まれた。結びの一番で豊昇龍が関脇・若隆景（荒汐）にはたき込みで白星。この日不戦勝だった大の里の優勝こそ止めたが、取組はまさかの結果だった。豊昇龍は、先に手をついていた若隆景相手に自らのタイミングで立ち、右へ変化。右で上手を取ると、泳いだ若隆景を