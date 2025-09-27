俳優の賀来賢人（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。子供と一緒の日常を投稿した。賀来は「It's always like this.（いつもこんな感じです）」とつづり、子供の手でもみくちゃにされた自身の写真を投稿した。賀来は女優の榮倉奈々と2016年8月に結婚したことを公表。17年6月に第1子、21年2月に第2子が誕生した。フォロワーからは「パパ大好きなんだね」「お父ちゃん愛されてるね」「やられっぱなし」「アグレッシブ