◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ関大66ｰ0甲南大（2025年9月27日MKタクシーフィールド）背番号2に、2年前のキレが戻ってきた。9TDを奪う猛攻の中、関大WR吉識立海（4年）が5本のパスキャッチ。「狙っていたTDを取れなかったのが、ちょっと…」。ゲインした66ヤードより、取れなかった1本を悔いた。次節は注目の関関戦（10月13日、たけびし）。2年前の同カードで、吉識は勝利を決定づけるスーパーTDキャッチを