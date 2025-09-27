◇パ・リーグ日本ハム―ロッテ（2025年9月27日ZOZOマリン）日本ハムが清宮幸太郎内野手（26）の12号ソロで先制した。負ければソフトバンクの結果にかかわらずリーグ優勝を許してしまう。試合前にリーグ3位の20本塁打を放っている万波中正外野手（25）が腰痛のため、1軍出場選手登録抹消される事態となった。さらにリーグトップの32本塁打を放っているレイエスもベンチスタートとなった。加えて、試合開始から相手