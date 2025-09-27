◇セ・リーグDeNA8―9巨人（2025年9月27日横浜）DeNAが4点リードで迎えた9回に伊勢大夢投手（27）がまさかの5失点。最大5点差の試合をひっくり返され巨人に逆転負けを喫した。連勝は3でストップ。クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（S）の本拠開幕となる2位確定はお預けとなった。序盤から打線がつながり有利に試合を進めていたが、4点リードで迎えた9回に伊勢がまさかの5失点。大逆転負けで連勝は3で