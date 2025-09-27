◇セ・リーグ巨人9―8DeNA（2025年9月27日横浜）巨人は7回に3点、9回に5点と終盤に驚異的な粘りを見せて2位DeNAに大逆転勝ち。連敗を3で止めてこの日の3位確定を阻止し、逆転2位浮上へ一縷の望みを残した。阿部慎之助監督（46）は「みんなの意地を見ました。はい」と第一声。決勝打を放った佐々木については「なんとかしてやろうっていうね、思いを多分全員が持ってくれてたんでね。だと思います」と称え、「いや、も