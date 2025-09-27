今年は日韓国交正常化60周年となるなか、都内では毎年恒例の日本と韓国の文化交流を深めるイベントが始まりました。記者「マンガやドラマなど様々なブースが軒を連ねる中、ステージではクイズ大会が開催されています」きょうから始まった「日韓交流おまつり」。食べ物から学生交流まで、さまざまなジャンルのブースが設置され、秋晴れのもと多くの人でにぎわいました。学生交流に参加した高校生「韓国の文化とかK-POPだけではなく