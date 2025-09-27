スプリング・ジャパンは、東京/成田〜寧波・広島線の冬スケジュールの運航計画を発表した。東京/成田〜広島線は10月26日から11月23日まで、東京/成田〜寧波線は10月26日から11月24日まで、いずれも1日1往復を運航する。航空券の販売は9月26日午後3時から開始し、開催中の「どんどんもってこーい！冬ダイヤ発売スペシャルセール」に2路線のほか、東京/成田〜札幌/千歳線の計3路線を追加する。■ダイヤIJ101東京/成田（14：10）〜