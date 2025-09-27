９月２１日から秋の全国交通運動が始まり、お笑い芸人の「はっぴちゃん。」（２０）が大阪市鶴見区内で１日警察署長を務めました。大阪市鶴見区出身の「はっぴちゃん。」が１日警察署長を務めるのは、去年に続き２年連続です。１日署長の委嘱式は、鶴見区の関目自動車学校で行われました。今年６月の警察庁の調査で、自転車のヘルメット着用率が７．２％と全国ワーストだった大阪府。警察官の制服に身を包んだ「はっぴちゃん