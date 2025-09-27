奈良市議・へずまりゅう氏（34）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、祖父が亡くなったことを明かした。へずま氏は「先日お爺ちゃんが亡くなりました」と祖父が亡くなったことを明かした。祖父の死去に「皆様には心の底から感謝しております」と感謝を伝え「迷惑系だった男が政治家になり日本を外国人から守り明るくしていくと亡くなる前に伝えることができたんです」と振り返った。そして「もう絶対に悪い道には戻