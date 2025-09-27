◇セ・リーグ阪神3―5中日（2025年9月27日甲子園）中日戦の9回に2球で降板したハートウィグについて、藤川監督は試合後「少しちょっとタフなシチュエーションで。（7回に）大山が3ラン打ったんでね、続投する形になったり。準備してるとこが多かったので、彼に申し訳ないなというところがちょっとありましたけどね。少しコンディション不良ですね」と説明した。ハートウィグは2点ビハインドの9回に2番手で登板。先頭の森