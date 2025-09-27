タレントの新山千春(44)が26日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。「一生大事にしていきたい」という親友の存在を打ち明けた。スタジオトークで「親友とはっきり言える人物はいるか」という話題が上がった。「意外と言えない」「たしかに」と共演者が話す中、新山は「私、いるんですよ。芸人さんでアート芸人やられてるひとみちゃんっていう子がいて。その子はほんとにいつも自分