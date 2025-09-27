7回途中2失点で8勝目を挙げた中日・高橋宏＝甲子園中日は高橋宏が七回途中2失点と力投して8勝目。落ちる球がさえ、7三振を奪った。松山が45セーブ目。0―0の六回に山本のソロ本塁打で均衡を破り、細川の3ランで加点した。阪神は試合前半の逸機が響き、大竹も粘れず4敗目。