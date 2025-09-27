第7戦予選で8番手につけたトヨタ8号車（手前）＝富士スピードウェイ自動車の世界耐久選手権（WEC）シリーズ第7戦、富士6時間レースは27日、静岡県の富士スピードウェイで、予選と決勝グリッドを決めるハイパーポールが行われ、トヨタ勢は平川亮、セバスチャン・ブエミ（スイス）、ブレンドン・ハートレー（ニュージーランド）の8号車が8番手からのスタートとなった。小林可夢偉、マイク・コンウェイ（英国）、ニック・デフリー