9回巨人1死二、三塁、岡本が左前に2点打を放つ＝横浜巨人が4―8の九回に岡本と佐々木が2点打を放つなど、打者11人の猛攻で5点を奪って逆転し、連敗を3で止めた。6番手の平内が今季初勝利を挙げ、マルティネスが45セーブ目。DeNAは伊勢が誤算で連勝が3でストップ。