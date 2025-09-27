「火喰鳥を、喰う」 (C) 2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会 2026年に続編の公開が決まったヒット作「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」(2023年)や8月に公開された「九龍ジェネリックロマンス」など、話題作にメインキャストでの出演が相次ぎ、役者として躍進が続いている水上恒司。充実のキャリアを送る水上にとって意外にも初の単独主演映画として期待を集めているのが、10月3日(金)より公開となる「火喰鳥を、喰う