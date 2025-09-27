現在58歳の方は、昭和42年生まれ前後ですので、いわゆる“バブル世代”に属します。若かりしときにきらびやかな時代に育ち、還暦を前にした今、一人暮らしで身寄りもなく、少し孤独と寂しさを感じているのかもしれません。 いくら貯蓄があれば安心とのご質問ですが、人が「安心」を感じる水準は、それぞれが置かれている現状での環境や主観で決まるものであり、いくら貯蓄があればとの標準的な物差しで測ることは困難であると