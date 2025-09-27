「スティーヴン・キングの『IT』という小説が大好きなんです。いつかそのオマージュ的な作品を書きたいと思っていました」。『羊殺しの巫女たち』は、杉井光さんのそんな思いが結実した、心揺さぶられるホラー＆ミステリーだ。村の因習をわたしたちが終わらせる。少女たちの宿願は、何を暴くのか山間にある早蕨部（さわらべ）村には、未年にだけ行う特別な祭りがある。12歳になる年女が巫女を務めるという決まりで、1991年の未年に