◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡがまさかの逆転負けで２位決定に足踏みを食らった。８―４で迎えた９回、伊勢が５安打で５失点。逆転された直後に三浦監督が石田裕をマウンドに送った。石田裕は２死満塁からキャベッジを見逃し三振に仕留めて巨人の攻撃を終わらせた。その裏の攻撃では先頭の佐野が左飛、松尾が右飛、石上が右中間二塁打でチャンスを作ったが、代打・山本が空振り三振に倒れて