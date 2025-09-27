日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は２７日、都内での定時評議員会を開き、新会長に島田慎二氏を選出した。任期は２年。前会長の三屋裕子氏は退任する。会長就任を受け島田氏は「一貫して変わらないのは、全てはバスケットボール協会の成長、発展にそういうアクションをとるのが良いかをクラブ時代からやってきた。日本バスケット界のために何ができるのかの観点でやってきた。急に何かが変わるわけではなくて、それをそのまま