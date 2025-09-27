◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから９月２７日、発表された。単勝１番人気は春秋スプリントＧ１制覇が懸かる（７）サトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）で２・５倍。２番人気は３年連続の高松宮記念２着などＧ１タイトルまであと一歩の実績馬（６）ナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）が５・１倍