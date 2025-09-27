◆大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）関脇・若隆景（荒汐）は、横綱・豊昇龍（立浪）にはたき込まれ、６勝８敗で負け越した。過去６勝７敗の相手が立ち合いで動くと、ばったりと手をついた。大関昇進をかけた場所だったが、９日目からの３連敗で、その可能性は消滅した。夏場所を小結で１２勝、先場所を関脇で１０勝。今場所は、１１勝を挙げると、大関昇進の目安、三役で直近３場所３３勝に到達したのだが、厳しい展