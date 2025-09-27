人工知能、AIの時代において、私たち人間が大切にすべき価値とは何か、学術界や産業界などが議論する初めての会議が行われました。今週、京都市内で開かれた会議で議論されていたのは「人間とAIの違い」についてです。ロボットの研究者からは…。■人間の好奇心、AIで幅広く開拓へロボット学者、大阪大学・石黒浩栄誉教授「（人間とAIの）一番重大な違いは好奇心だと思います。人間はAIが出してくる答えに納得しない場合も多いでし