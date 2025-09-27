沼津市に住む50代の男性がSNSで知り合った人物に先物取引の勧誘を受け、現金と暗号資産を約1280万円だましとられる事件がありました。警察によりますと、男性は6月ごろ、SNS上で知り合った女性を名乗る人物に、金や為替の先物取引を勧められ、複数回にわたり指定された方法で現金や暗号資産約1280万円を送金しました。26日に誘導された偽サイト上の利益を現金に換えることができなかったため、27日、警察に相談し、だまされていた