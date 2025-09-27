「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが逃げ切りに失敗した。４点リードの九回に登板した伊勢が２／３回を５失点。２四球に５安打を集中され試合をひっくり返された。打線は一回から好機を広げ、ビシエドの犠飛と松尾の適時打で２点を先制。二回には２死一塁から桑原の左越え２ランで追加点を挙げた。三回、四回にも１点ずつ加え、突き放した。七回に宮城の緊急降板もあり、３点を失い２点差に詰め寄