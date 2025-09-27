２６日、ノバク副首相（左）と握手を交わす丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京9月27日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は26日、ロシアのノバク副首相と北京で中ロエネルギー協力委員会第22回会議を開いた。