「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）巨人が逆転勝ち。４点を追う九回、１死二、三塁で岡本が２点適時打。なおも２死一、二塁で中山の中前適時打で１点差とすると、２死満塁として佐々木が右前に逆転２点打を放った。打線はＤｅＮＡ先発・ジャクソンの前に走者を出しながらも得点を奪えず。４点を追う三回２死からキャベッジの右翼席への１６号ソロで１点を返す。ただ、四回は先頭の岡本が右翼線二塁打を放つが