『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でオーディションのプロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さん。かつては彼女も候補生の一人としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ。プロデューサーという立場に挑戦する晴美さんは今、何を想うのか。全8回のインタビューです。プロデューサー・佐藤晴美の葛藤LDH JAPANによるガールズ・グループ・プ