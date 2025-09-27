「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、体重超過による出場停止処分明けとなった赤パンニキがボクシング世界王者の高橋知哉を延長の末に判定５−０で下した。アウトボクシングを展開する高橋がジャブを当てていったが、赤パンが突進からプレッシャーをかけ、延長終盤に高橋をぐらつかせて勝利を飾った。試