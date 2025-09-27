巨人９―８ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２７日）――右膝痛から復帰した巨人のグリフィンが、２回４失点でノックアウトされた。一回にビシエドの犠飛と松尾の適時打で２点を先行されると、二回は二死から蝦名に四球を与え、続く桑原に２ランを浴びた。８月２日に来日後３シーズン無敗だったＤｅＮＡ戦で初黒星を喫して以来の一軍登板。「『早く戻りたい』という気持ちだった。しっかり準備してきたし、楽しみにしている」と語っていた