奈良競輪場のG3「平安賞in奈良」は3日目を終えた。準決10Rは谷内が突っ張り先行。番手の山田久徳（38＝京都）が山田庸の捲りをけん制して直線で差し切り、決勝戦一番乗りを決めた。「谷内が精いっぱい頑張ってくれた」。これまでG3優勝は4度あるが、平安賞はまだ獲っていない。「優勝したい気持ちは格段にある。そこを目指すけど（奈良開催で）例年よりは平常心で走れている」。決勝は近畿3車で三谷の番手戦。こん身の差し