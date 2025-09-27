【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】衝撃160キロ直球→打者のヘルメット浮く驚異の奪三振この男がいれば、世界一連覇も現実のものとなるかもしれない。ドジャースの佐々木朗希投手が7回に中継ぎ登板。圧巻の投球にファンたちが歓喜した。ドジャースが2点リードで迎えた7回裏、ロバーツ監督はマウンドへ佐々木を送った。マイナーから復帰して2度目の登板はまだ慣れないリリーフでの