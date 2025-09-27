愛知県豊橋市で、うなぎを使ったメニューが楽しめるイベントが開かれました。 【写真を見る】「うなぎサミット」開催うな丼・うなぎ串・うなぎバーガーなどが楽しめる…愛知県内有数の“うなぎの産地”豊橋市 これは、豊橋市が愛知県内で有数のうなぎの産地であることを広く知ってもらおうと開かれた「うなぎサミット」と呼ばれる1日限定のイベントです。 去年に続いて2度目の開催となった27日は、会場の豊