「はだのふるさと大使」でもあるLUNA SEAの真矢さんが、 第78回秦野たばこ祭に登場しました。真矢さんは、脳腫瘍と診断されたことを発表してから初の公の場となりました。 【写真を見る】【LUNA SEA・真矢】地元の祭りで大声援に応える「この通り元気です」車椅子から立ち上がり挨拶真矢さんが車椅子で登場すると、道を埋め尽くすほどの観衆から “真矢さーん！” “応援してるよ” “頑張れー！” と、大声援。