自民党総裁選挙に立候補している小泉農林水産相は、陣営内の動画配信サイトへの投稿要請をめぐり、牧島かれん元デジタル相が陣営の総務・広報班長を辞任したことを明らかにしました。牧島元デジタル相は、事務所が小泉農水相に好意的なコメントを動画配信サイトに投稿するよう陣営関係者にメールを送っていました。自民党・小泉進次郎農水相：きのう当該議員（牧島氏）の方から「政策の議論にこれ以上水を差すことは良くない」と。