名古屋市中区のコンビニエンスストアで27日、チキンの食べ放題に挑戦するイベントが開かれました。中区のファミリーマートで開催されたイベントには、事前に応募した参加者20人が挑戦しました。看板商品のファミチキと、ピリ辛のファミチキレッドが、参加費1000円で、30分間おかわり自由、食べ放題です。30代女性：「腹七分くらいでいいかなと思って、7個にしておきました」20代男性：「10個食いたかったんですけ