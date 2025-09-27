国連が定めた国際協同組合年に合わせて、岡山県内のさまざまな協同組合が連携を深める大会が開かれました。 【写真を見る】地域社会の課題解決を目指し岡山県内のさまざまな協同組合が連携を深める大会「世界をも見据えて動ける組織に」 （岡山県生活協同組合連合会田中照周会長）「それぞれがつながる力で切り開くことが出来る未来の可能性について考えるきっかけにしていけたら」 県内の農協・漁協・生協など各協同組合から