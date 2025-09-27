岡山市長選挙の投票率向上を目指して多くの人が集まるイオンモール岡山でも期日前投票が始まりました。 【写真を見る】【岡山市長選挙】期日前投票26日までに投票したのは1万6,418人前回を639人上回る イオンモール岡山ではきょうから29日まで期日前投票所が設けられます。イオンモールを除く20か所での期日前投票所で、22日からきのう(26日)までに投票したのは、1万6418人と前回を639人上回っています。そ