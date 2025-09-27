和歌山市の自宅アパートで今年7月、2歳児の平流菜ちゃんが虐待死した事件で、和歌山県警に保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された両親は小学校時代からの幼なじみだったことがわかった。流菜ちゃんは司法解剖で２歳児の平均体重の半分程度しかなかったことが判明したが、死亡の２ヶ月前に会った親戚によると親子に変わった様子はなかったといい、県警は虐待を強めるようになった経緯について調べている。 〈画像〉顔中にラクガ