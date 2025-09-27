◆ウエスタン・リーグソフトバンク6―9中日（27日、ナゴヤ球場）ソフトバンクの井上朋也内野手（22）が本塁打を含む2安打3打点と大暴れし、連敗で優勝を決められなかったチームの中で気を吐いた。「6番一塁」でフル出場。1点ビハインドの4回2死、中日先発の仲地礼亜のスライダーを左中間に運んだ。同点となる6号ソロとなり「ちょっと詰まったけど、風で入った。感覚は良かった」と振り返った。同点で迎えた6回には1死一