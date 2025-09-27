ÂçÃÀ¤ËÁÇÈ©¤ò¸«¤»¡Ä¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥ê¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ç¥¤¥È¥¤¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬49ºÐ¤Ë¡Ä¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î?Éü³è¼Ì¿¿?¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡Á¤¹¢ö¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ê¥ó¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤âÂæÏÑ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉÔÄê´ü¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë¥¤¥ó¥ê¥ó¤¬¡ÖÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤«¤ËÀëºà¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢Âè3¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤ÇÂçÃÀ