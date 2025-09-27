◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝マジック「1」とし、勝ってリーグ連覇を決めたいソフトバンクは敵地で西武と対戦。近藤健介はコンディション不良のためベンチスタート。中村晃が3試合ぶりにスタメン起用された。腰の違和感で前カードの仙台遠征は参加していなかった藤井皓哉がベンチ入りした。先発は今季ここまで12勝をマークしながら、西武との2度の対戦では勝ちがない有原航平が務める。【ソフトバンク