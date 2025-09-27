福岡管区気象台は27日午後3時45分、防災コメントを発表した。28日は、前線を伴った低気圧が朝鮮半島から日本海へ進むため、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となる見込み。このため28日夕方は、雷を伴った激しい雨が降る所がある。＜降水量の予想（多い所）＞27日18時から28日18時まで1時間降水量30ミリ（全域）24時間降水量50ミリ（全域）