兵庫県の生野銀山の坑道で熟成させた「銀馬車かぼちゃ」を蔵出しするイベントが行われました。兵庫県朝来市の生野銀山。坑道の一角には、神河町や市川町で収穫された白い「銀馬車かぼちゃ」が積まれています。収穫後に甘みが増すため、涼しい坑道などで約２か月間熟成させ、２７日に蔵出しの日を迎えました。その方法は、バケツリレーならぬ“かぼちゃリレー”。約３０人が参加し、約１００個のカボチャを次々と運び出しま