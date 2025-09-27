兵庫県尼崎市の男性が拉致・監禁された後に殺害された事件で、男性の遺体を遺棄したとして、新たに暴力団幹部の男ら２人が逮捕されました。指定暴力団山口組系「兼一会」幹部の徳重流星容疑者（３３）ら２人は今年６月１３日、尼崎市の男性（２３）の遺体を京都府南丹市の山中で乗用車から別の車に積み替えて、高知県内まで運び遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、事件で遺体の運搬には３台の車が使われていま