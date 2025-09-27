RKKラジオで5年間続いた人気番組が、最後の放送を終えて感謝のイベントを開きました。 RKKラジオの「ラジオやってます」は2020年から毎週土曜日の朝に放送していました。 最後の放送を終えたあとのイベントではパーソナリティの糸永アナウンサーとタレントの田中洋平さんが、抽選で集まった約90人を迎え、歴代の番組スタッフなども加わって5年間を振り返りました。 このイベントの様子は27日午後8時からアー