◇高校野球秋季大阪大会5回戦興国5ｰ4生野（2025年9月27日GOSANDO南港野球場）高校野球の大阪大会5回戦が27日に行われ、興国が生野を5―4で振り切って準々決勝に進んだ。2―0の6回に一挙3失点で逆転される苦しい展開だった。2―3の8回に2安打1四球で満塁機を演出すると、「7番・捕手」の櫟（とち）岡拓夢（2年）が走者一掃の中越え三塁打を放って逆転に成功した。「中飛かな…と思ったのですが、良かったです。今日みた