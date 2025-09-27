旧優生保護法問題の全面解決を目指し、九州から関係者が集まって話し合いました。 このフォーラムは、不妊手術を強制されるなど被害を受けた人への支援や差別について考えるため開かれ、300人以上が参加しました。 優生保護法問題に取り組む全国連絡会の代表は「不妊手術を受けた人が2万5000人いるのに対し、法律で補償された人は5%ほどしかいない」と現状を明かしました。 その後、20代で同意のない不妊手術を受けた熊本