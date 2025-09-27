大相撲秋場所１４日目（２７日・両国国技館）――優勝決定は千秋楽へ。横綱豊昇龍は結びの一番で、立ち合いの変化で関脇若隆景をはたき込み、１２勝２敗とした。大関昇進を目指していた若隆景は負け越し。大関琴桜が休場し、横綱大の里は不戦勝ちで１３勝１敗となり、単独首位で楽日に臨む。小結安青錦は平戸海をはたき込み、新三役の場所で１１勝。平幕隆の勝も関脇霧島を突き押しで破り１１勝とした。霧島は負け越し。