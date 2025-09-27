大阪・関西万博の会場で、まだ使っていないチケットを正午以降に入場できる当日券と交換するサービスが始まりました。チケット引換所前にできた長い列。閉幕が迫る万博では、予約がとれず購入したチケットで入場できないことが問題となっています。そこで、博覧会協会は、未利用のチケットを正午以降に入場できる「当日券」と交換する救済措置をきょうから開始しました。しかし、けさ早くには1日当たりの上限、数百枚分以上の人が